Der Entwickler von Days Gone gibt ein Update über seine Zukunft nach der kürzlichen Absage von PlayStation

Erst vor ein paar Tagen haben wir gehört, dass Bend Studio, die Schöpfer von Days Gone, einer von zwei Sony Interactive Entertainment Entwicklern war, deren aktuelles Projekt abgebrochen wurde. Es wird angenommen, dass es sich um ein Live-Service-Projekt handelte und dass das katastrophale Scheitern von Concord wahrscheinlich in die Entscheidung hineingespielt hat, aber die Tatsache, dass Bend zur gleichen Zeit wie die Öffentlichkeit von dieser Absage erfuhr, schien nicht gerade Gutes für das Studio zu verheißen.

Berichten zufolge versucht Sony jedoch, das in Oregon ansässige Studio zu unterstützen und ihm dabei zu helfen, herauszufinden, was es als nächstes tun soll, und obwohl wir keine Ahnung haben, was das sein wird, hat sich der Community-Manager des Entwicklers jetzt an X gewandt, um ein kühnes Versprechen abzugeben.

Kevin McAllister (nicht derjenige, an den Sie denken) hat erklärt: "Danke für die Liebe und Unterstützung aller, besonders an diejenigen, die sich gemeldet haben. P.S. Wir haben immer noch vor, coolen Scheiß zu machen."

Vielleicht ist es endlich an der Zeit, dass Sony Bend die Zeit und die Ressourcen gibt, die es braucht, um eine Fortsetzung von Days Gone zu machen? Was denkst du, woran würdest du den Entwickler als nächstes arbeiten sehen?