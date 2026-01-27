Der Entwickler von Darkest Dungeon bestätigt, dass das Brettspiel-Spin-off eingestellt wurde

HQ

Die Entwickler von Darkest Dungeon, Red Hook Studios, haben bestätigt, dass das Brettspiel-Ableger des düsteren Fantasy-Roguelikes in absehbarer Zeit nicht in die Regale kommen wird, aufgrund einer schlechten finanziellen Lage beim Brettspielentwickler Mythic Studios.

"Wie viele von euch wissen, war die finanzielle Lage bei Mythic Games in den letzten Jahren angespannt. Wir haben die Lage im Auge behalten und hoffen auf das Beste. Leider ist Mythic Games derzeit nicht mehr in der Lage, das Darkest Dungeon-Brettspiel herzustellen oder zu liefern", schreibt Red Hook in einem Beitrag auf der Darkest Dungeon-Website. "Wir setzen unser Vertrauen in Mythic Games, ihre Versprechen einzulösen und den Namen Darkest Dungeon zu wahren. Wir werden kein Blatt vor den Mund nehmen, ihr Zusammenbruch und ihre Unfähigkeit, Welle 2-Bestellungen zu erfüllen, ist eine enorm enttäuschende Entwicklung und wir wissen, dass es viele Darkest Dungeon-Fans tief betrifft."

Diese unglückliche Situation bedeutet nicht, dass das Darkest Dungeon-Brettspiel vollständig stirbt, denn Red Hook hat bestätigt, dass alle Unterstützer des Spiels inzwischen eine E-Mail erhalten haben sollten, die alle Spieldateien enthält, einschließlich Regeln, 3D-Modellen und mehr. Es besteht die Hoffnung, dass Fans das Spiel selbst machen können, wenn sie möchten, aber Red Hook hat nicht die Kapazität, ein Brettspiel selbst herzustellen und zu vertreiben.

Es ist auch erwähnenswert, dass diese finanziellen Probleme offenbar nicht auf Red Hook gelten, sondern nur Mythic Games betreffen. Machen Sie sich also auch nicht zu viele Gedanken über die Zukunft der Darkest Dungeon-Spielreihe.