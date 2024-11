Der Entwickler, der sich aus ehemaligen Gearbox-, Bethesda-, Riot Games- und Epic Games-Veteranen zusammensetzt, enthüllt seinen geheimen Multiplayer-Titel

Sie kennen wahrscheinlich den Namen Ruckus Games nicht, aber das ist in Ordnung, da das Studio noch sehr jung ist und noch kein Spiel veröffentlicht hat. Es ist ein Entwickler, der sich aus ehemaligen Gearbox, Riot Games, Epic Games und Bethesda-Veteranen zusammensetzt und sogar von Paul Sage geleitet wird, der früher als Creative Director bei Borderlands 3 bekannt war. Der Grund, warum wir Ihnen all diese Informationen erzählen, liegt daran, dass Ruckus Games bereit ist, der Welt sein erstes Projekt zu präsentieren.

Das Projekt hat noch keinen Namen, aber es wird als ein Spiel beschrieben, das die Art von Risiken eingeht, die etablierte Serien und Studios nicht eingehen würden. Uns wurde gesagt, dass es ein kooperatives Erlebnis mit neuen Inhalten im Laufe der Zeit sein wird und dass es sich um ein Multiplayer-Erlebnis handelt, das RPG-Elemente und Städtebau-Mechaniken mischt.

In der genauen Inhaltsangabe des Spiels heißt es weiter: "Angesiedelt in einer erinnernden Ära vor dem Hintergrund des amerikanischen Kernlandes, werden die Spieler in die Rolle gewöhnlicher Menschen geworfen, die gezwungen sind, zu Helden zu werden, als die Stadt angegriffen wird. Es ist nicht klar, was hinter den seltsamen Ereignissen steckt, und die Dinge scheinen nicht ganz zusammenzupassen."

Darüber hinaus wurde uns gesagt, dass das Spiel eine "große Auswahl an spielbaren Charakteren" bieten wird und dass diese durch tonnenweise "behelfsmäßige Waffenkombinationen" unterstützt werden, um die Invasionsbemühungen des Spielers in den Vorstädten zu ermöglichen und zu verbessern.

Mit einem Borderlands -Veteranen, der das Studio leitet, spielt ein weiteres Mitglied des Borderlands -Teams auch eine Schlüsselrolle in Ruckus Games, denn uns wurde gesagt, dass Scott Kester als Art Director fungiert und seine Fähigkeiten, die dazu beigetragen haben, den charakteristischen, comicartigen Cel-Shading-Look von Borderlands zu definieren, einsetzen wird, um auch dieses kommende Projekt hervorzuheben.

Obwohl Ruckus Games kein festes vollständiges Enthüllungsdatum für diesen Titel festlegen wird, hat der Entwickler versprochen, dass er einen Community-orientierten Entwicklungsprozess durchlaufen wird, bei dem das Feedback der Spieler von Anfang an berücksichtigt wird, wobei Fans sich auf der Website des Entwicklers für Playtest-Einladungen anmelden können.

Schauen Sie sich unten ein paar frühe Bilder des Projekts Ruckus Games ' an.