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Das Finale der Western Conference in der NBA zwischen Oklahoma City Thunder und San Antonio Spurs ist vielleicht das spannendste Duell in der NBA momentan, und manche sagen sogar, dass es ein frühes Finale ist, besonders nachdem die Detroit Pistons, Top-Seed im East, im siebten Spiel der Halbfinals von den Cleveland Cavaliers, dem vierten Platz, ausgeschieden sind. um heute Abend in den East Finals auf die New York Knicks, den drittgesetzten Platz, zu treffen.

Oklahoma City Thunder könnten leicht favorisiert sein, da sie den MVP und Clutch Player of the Year, Shai Gilgeous-Alexander, haben. Doch im ersten Duell setzten sich Victor Wembanyama und die Spurs durch und besiegten die Thunder als Gäste in einem Doppel-Overtime-Spiel mit 115:122.

Wemby, der beste Defensivspieler des Jahres, war mit 41 Punkten und 24 Rebounds auch die Speerspitze der San Antonio Spurs und wurde damit der jüngste Spieler, der jemals über 30 Punkte und 20 Rebounds in einem Playoff-Spiel erzielte, mit 22 Jahren und 124 Tagen. Er ist außerdem der einzige andere Spieler in der Geschichte der Spurs, der in einem Postseason-Spiel seit David Robinson 40 Punkte und 20 Rebounds erzielte, und der einzige Spieler seit Wilt Chamberlain 1960, der bei seinem Debüt in den Conference Finals über 30 Punkte und 20 Rebounds erzielte.

Wembanyama besitzt "seltene gottgegebene Fähigkeit"

Sein Trainer, Mitch Johnson, sagte, er habe eine seltene, gottgegebene Fähigkeit und lobte ihn, dass er "den seltenen Wunsch hat, in jeden Moment zu treten, der vor ihm liegt. Ich denke, er hat in seinen drei Jahren in vielen verschiedenen Situationen und unter sehr unterschiedlichen Umständen gezeigt, dass er diese Momente angreifen wird."

Die Oklahoma City Thunder müssen am Mittwoch in Spiel 2 reagieren, bevor sie für die Spiele 3 und 4 nach San Antonio reisen.