Der Endboss von Hades II sollte dank des neuen Patches etwas leichter zu besiegen sein

Vor dem größeren Inhaltsupdate, das später in diesem Jahr veröffentlicht wird, hat uns Hades II einen weiteren großen Patch gegeben, über den wir uns freuen können. Letztes Mal drehte sich alles um die Götter und die Buffs, die sie dem Spieler geben. Jetzt ist es ein bisschen mehr eine bunte Mischung aus Änderungen.

Es scheint, als gäbe es eine große Änderung beim Hinterhältigen im Allgemeinen, denn die Schwesterklingen fügen Gegnern von hinten jetzt mehr Schaden zu und die Bosse Hekate und Chronos erleiden jetzt mehr Schaden, wenn sie in den Rücken gestochen werden.

Es wurden einige zusätzliche Änderungen an den Segen der Götter vorgenommen, vor allem hier und da mit zusätzlichen Buffs, um die Kräfte der Götter in der Fortsetzung im Vergleich zum ursprünglichen Hades wieder zu verbessern. In den vollständigen Patchnotes findet ihr hier weitere Informationen zu allen Fehlerbehebungen.