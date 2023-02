Der Empfang von Lightyear Frontier war laut Frame Break's CEO sowohl "aufregend als auch ein bisschen erschreckend"

HQ

Erst Anfang dieser Woche haben wir Meinungen zu einer Reihe verschiedener kommender [email protected] Titel geteilt, die wir hinter verschlossenen Türen gesehen haben. Dazu gehörten das mysteriöse The Last Cast of Benedict Fox, das markante Planet of Lana, das actiongeladene Everspace 2 und das charmante und beruhigende Lightyear Frontier.

In Bezug auf Letzteres hatten wir auch die Gelegenheit, uns mit Joakim K. Hedström, CEO des Entwicklers (Frame Break), sowie Andreea Chifu, Senior Strategic Partner Manager von [email protected], zusammenzusetzen, um mehr über den kommenden Indie zu erfahren.

Über die erste Aufnahme des Spiels sagte Hedström: "Wir haben eine viel größere Resonanz bekommen, als wir erwartet hatten. Das war sowohl aufregend als auch ein bisschen erschreckend, aber insgesamt sehr motivierend."

Lightyear Frontier fordert die Spieler auf, ihr eigenes Haus und ihr eigenes Farmgrundstück auf einem fernen Planeten zu bauen, der von allen Arten von seltsamer Flora und Fauna bewohnt wird. Der Trick ist jedoch, dass sich das Gameplay um den Mech-Anzug dreht, den der Spieler betreibt.

Zum Thema Mech-Farming bemerkte Hedström: "Der Mech war wirklich der Dreh- und Angelpunkt dieses Projekts, von dem Moment an, als er hereinkam, hat er das Spiel von da an geleitet.

"Die Leute sehen einen Mech und denken, dass sie kämpfen werden, aber nein. Du nimmst dieses große, riesige Stück Metall und machst diese alltäglichen, sehr lässigen und gemütlichen Dinge."

Auf die Frage, wie das [email protected] den Entwicklern hilft, sagte Chifu: "Es gibt zwei Hauptvorteile, mit dem Programm arbeiten zu können: Erstens geht es darum, Entwickler zu befähigen, kreative Risiken einzugehen und weiter an ihrem Spiel zu arbeiten. Zweitens geht es darum, dieses Publikum anzuzapfen.

"Wir haben aus internen Analysen gesehen, dass, sobald ein Spiel für Game Pass angekündigt wird, das Engagement und die Bekanntheit des Spiels um das Achtfache steigt."

Hedström fügte hinzu: "Die Leute werden die Chance bekommen, unser Spiel auszuprobieren, sich darauf einzulassen, sich in den Mech zu verlieben und dann eine sehr niedrige Eintrittsbarriere zu haben, um ihre Freunde einzuladen und mit ihnen zu spielen."

Über die Arbeit in der schwedischen Spieleindustrie sagte Hedström: "Für uns, als wir angefangen haben und in diese Community eingetreten sind, war es eine große Hilfe, all diese unglaublichen Spiele um uns herum zu haben, all diese Erfahrung um uns herum, um uns herum zu nutzen und zu helfen und uns gegenseitig zu unterstützen."

Chifu fügte hinzu: "Die Tatsache, dass Schweden bereits so viele Gaming-Inkubatoren hat, so viele Schulen, die sich dem Spielen widmen, und so viele Menschen, die selbst ab den 80er Jahren keine Angst davor hatten, ein kreatives Risiko einzugehen und in Spiele einzusteigen, hat geholfen."

Hedström sprach darüber, worauf er sich freut, wenn die Spieler in Lightyear Frontier am meisten sehen, und sagte: "Die Welt, die wir erschaffen haben, der Planet, es ist einfach; ab und zu schickten die Künstler einen Screenshot wie 'Wir haben gerade diesen Bereich fertiggestellt' und es ist eine Tapete, die für sich allein würdig ist.

"Diesen Planeten zu haben, den die Spieler erkunden und ihren eigenen Ort finden können, an dem sie ihre Farmen bauen und ihre Häuser bauen möchten, wird meiner Meinung nach unglaublich sein."

Hedström bestätigte, dass Lightyear Frontier für PC und Xbox veröffentlicht wird, wobei Crossplay zum Start verfügbar ist. Sehen Sie sich das vollständige Interview oben an.