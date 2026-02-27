Der EMEA Masters Winter 2026 umfasst 36 ERL-Teams

HQ

Es ist fast Zeit, dass das nächste große EMEA ERL-Turnier in der Welt des Wettkampfs stattfindet League of Legends, denn das EMEA Masters Winter-Event soll am 9. März beginnen. Mit diesem Bericht hat Riot Games eine Menge Informationen darüber geteilt, was man erwarten kann.

Zum einen wird es ein erweitertes Event sein, bei dem 36 ERL-Teams anwesend sind und um einen von zwei Finalplätzen jagen, sodass beide Teams am anschließenden Esports World Cup Qualifier-Event teilnehmen können. Das erweiterte Format bedeutet jedoch, dass das EMEA Masters Spring Turnier reduziert wird.

Das Turnier wird in drei Schlüsselphasen unterteilt und beginnt mit einer Champions Round, die ein wenig wie ein Qualifikationsspiel wirkt. Hier können wir erwarten, dass die 8 besten ERL-Teams gegeneinander antreten, wobei die vier, die aus diesem Abschnitt weiterkommen, sich direkt im Playoff-Bracket qualifizieren, das das Turnier abschließt. Die vier unterlegenen Teams ziehen in die Gruppenphase ein, in der die verbleibenden 28 Teams warten und eine umfassende Aktion bietet, die die 32 Teams auf nur acht Überlebende reduziert. Die acht qualifizierten Teams schließen sich den vier ehemaligen Champions Round-qualifizierten Teams an, um in den 12-Team-Playoffs anzutreten, die ein Doppel-K.-o.-Format bieten und schließlich die beiden Finalisten bestimmen, die um die Trophäe kämpfen, auch wenn beide Finalisten einen Platz im Esports World Cup Qualifier erhalten.

Was den Esports World Cup Qualifier betrifft: Dieses Event bringt die beiden EMEA Masters Winter-Finalisten zusammen und stellt sie gegen die 10 LEC-Teams an, um zu bestimmen, welche Teams aus der Region im Sommer zum in Saudi-Arabien ansässigen Festival einziehen.

Es sollte erwähnt werden, dass die Teams der LEC Academy am EMEA Masters Winter teilnehmen können, aber wenn sie es so weit schaffen, sind sie nicht für den EWC Qualifier berechtigt, was bedeutet, dass in diesem Fall das Team, das einen der EWC-Qualifier-Plätze erreicht, möglicherweise kein Finalist des EMEA Masters Winter ist.

Freuen Sie sich auf diese Veranstaltung?