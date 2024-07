Der EMEA-Marketingleiter von Xbox sagt, dass PlayStation mit mehr Marketinggeldern "gesegnet" ist

HQ

In Europa dominiert die PlayStation den Konsolenmarkt, und sie ist so stark gewachsen, dass sogar Michael Flatt, der EMEA-Marketingleiter von Xbox, einige interessante Kommentare über die Marketinggelder abgegeben hat, die Microsoft in die Europa-Abteilung des grünen Teams steckt.

In einem Interview mit Marketing Week (via Windows Central) hatte Flatt Folgendes über die Fürsorge der Xbox für den europäischen Markt im Vergleich zur PlayStation zu sagen.

"Aus finanzieller Sicht müssen wir wirklich hart gegen unsere Konkurrenz arbeiten", sagte er. "Sie sind mit Marketinggeldern gesegnet, die wir einfach nicht genießen können, aber das ist völlig in Ordnung... Wir sind nicht mit riesigen Medienbudgets gesegnet, also müssen wir wirklich ziemlich rauflustig und ziemlich hartnäckig sein, um für Gelder zu kämpfen, die wahrscheinlich woanders hingehen würden."

Es gibt das Argument, dass vielleicht selbst wenn Xbox mehr Geld hineinstecken würde, dass dies die Dominanz von PlayStation nicht beeinträchtigen würde, aber im Moment ist klar, dass Xbox einfach kein Geld investieren will, um sich mehr in Europa zu vermarkten.