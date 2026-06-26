Der Elfenbeinküsten-Trainer kritisiert Schweinsteigers Kommentare zum "afrikanischen Fußball": "Wir könnten es rassistisch nennen"

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Bastian Schweinsteiger, ehemaliger deutscher Fußballspieler, unter anderem Weltmeister 2014, der heute als Fußballanalyst und Kommentator für den deutschen öffentlich-rechtlichen Sender ARD arbeitet, sagte während einer Übertragung, dass die Spieler der Elfenbeinküste einen Spielstil haben, der "manchmal etwas unorthodox, etwas wild, nicht ganz so taktisch" ist, und bezeichnete ihn als "Afrikanischer Fußball".

Seine Worte erreichten auch den Elfenbeinküsten-Manager Emerse Fae, der sagte, er sei traurig und enttäuscht, nachdem er diese Worte von jemandem gehört hatte, den er bewundert. "Ich finde es traurig. Er war ein sehr, sehr guter Spieler; ein großartiger Spieler", sagte Fae auf der Pressekonferenz, nachdem sein Team Curaçao mit 2:0 besiegt und sich als Gruppenzweiter erstmals für die K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft qualifiziert hatte, vor Ecuador.

"Ich habe ihn persönlich immer geliebt. Als Mittelfeldspieler mochte ich immer, wie er spielte, wie er Fußball verstand." Als ich seine Kommentare hörte, war ich enttäuscht, enttäuscht von dem Mann. Denn wenn man Fußball so kennt, wie er ihn kennt, ist es seltsam, dass man so spricht, was wir rassistisch nennen könnten, wenn wir die Dinge beim Namen nennen würden, aber so ist es nun mal.

"Ich kann seine Art zu sprechen nicht ändern. Aber alles, was ich tun kann, ist, auf dem Spielfeld zu zeigen, dass Afrika nicht nur das physische Spiel ist. Wir sind auch sehr technisch, sehr taktisch. Und alles, was ich hoffen kann, ist, dass das nur eine unbeholfene Aussage war, dass sie nicht besonders widerspiegelt, was in seinem Kopf vorgeht."

Die Elfenbeinküste bestreitet ihr erstes K.-o.-Spiel überhaupt am 30. Juni, Dienstag, um 19:00 Uhr MESZ / 18:00 Uhr BST gegen den Zweitplatzierten der Gruppe I, der je nach Spiel heute Abend Frankreich oder Norwegen sein könnte.