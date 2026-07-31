Der Elden Ring -Film scheint die Produktion abgeschlossen zu haben

HQ

Weit über ein Jahr bevor er im März 2028 in die Kinos kommt, hat der Elden Ring Film die Produktion abgeschlossen. Ein Crew-Mitglied, das an dem Film gearbeitet hat, hat sein Wrap-Geschenk für den Film präsentiert und darauf hindeutet, dass Alex Garlands A24-Fantasy-Epos für die Postproduktion noch viel Zeit haben wird, vermutlich wegen aller notwendigen Effekte, um die Zwischenlande zum Leben zu erwecken.

Wie von Polygon berichtet, teilte der Requisitenmacher Sean Schofield ein Bild seines Wrap-Geschenks auf Instagram. Dazu kam eine Karte von Garland sowie anderen wichtigen Crewmitgliedern am Set, die sich bei allen für ihre harte Arbeit bedankten. "Traumjob, der alle Traumjobs beendet. 6 solide Monate voller Blut, Schweiß und Tränen, um die coolsten Sachen überhaupt zu machen, Seite an Seite mit den Besten der Besten. Ich kann sehr lange nichts mehr teilen, aber ich könnte nicht stolzer auf das sein, was wir gemacht haben", schrieb Schofield.

Der Beitrag auf Instagram wurde inzwischen gelöscht, aber kitconnor.italia (man muss Fan-Accounts lieben) hat das Bild entdeckt und geteilt, bevor es gelöscht wurde. Es ist möglich, dass Schofield gebeten wurde, seinen Beitrag zu entfernen, um keine Details über den Film zu leaken, aber es hat sich bereits herumgesprochen, dass der Elden Ring Film dem Abschluss noch näher ist.

Je nachdem, wie viele Effekte und wie lange ein Film in der Postproduktion sein muss, ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Dreh weit über ein Jahr vor der Veröffentlichung eines Films endet. A24 setzt viel darauf ein, dass Elden Ring erfolgreich wird, und um das zu erreichen, muss alles genau richtig aussehen.

Der Film Elden Ring erscheint am 3. März 2028.