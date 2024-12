Der einzige Witz, der nicht in Deadpool & Wolverine erlaubt war, wurde enthüllt

HQ

Laut Ryan Reynolds hatten sie sehr freie Hand, um den Film zuDeadpool & Wolverine machen, den die Macher wollten, ohne wirkliche Einmischung von Disney. Aber es gab eine Zeile, bei der Disney sehr zögerlich war und die es nicht in den Film geschafft hat.

Reynolds hat zuvor in einem Interview folgendes gesagt: "Es gab eine Notiz über diese eine Zeile, und ich sage dies, nämlich, dass ich gebeten wurde, die Zeile herauszunehmen. Ich hatte nicht einmal den Auftrag, die Leitung herauszunehmen. Um jemanden in einer sehr hohen Führungsposition bei Disney zu zitieren: "Ich bin für einen Penny dabei, ich bin für ein Pfund dabei. Und wenn du es rausnimmst, würde ich es lieben. Wenn du es nicht tust, werde ich dich trotzdem lieben und unterstützen, diesen Film und all die harte Arbeit, die in ihn geflossen ist." Also, komm schon. An diesem Punkt denkst du: 'Will ich bei Stolz bleiben? Ist es mir egal? Werde ich wegen eines Witzes auf einem Hügel sterben?' Schauen Sie, die Antwort ist natürlich, dass ich wegen eines Witzes auf einem Hügel sterben werde, aber dann wird man ein paar Wochen später nüchtern."

Was war also die Linie mit dem Witz, der es nicht in den Film geschafft hat? Nun, das wurde nun im jetzt zugänglichen Originaldrehbuch für den Film enthüllt und die Zeile lautet wie folgt: "FUCK! Was können wir uns nicht einmal mehr einen X-Man leisten? Disney ist so günstig. Ich kann kaum atmen mit all diesem Mickey-Mouse-Schwanz in meinem Hals."

Stattdessen war es eine andere beliebte Disney-Figur, die den Stiefel bekam, als der Witz ersetzt wurde. Levy sagte in einem Interview mit Entertainment Weekly folgendes: "Ich würde sagen, dass es durch einen ebenso schmutzigen Dialog ersetzt wurde, in dem Pinocchio sein Gesicht in Deadpools Arsch schiebt und anfängt, wie verrückt zu lügen. Ich sagte: 'Ryan, das ist dein Ersatzspruch als Antwort auf 'Können wir es aufräumen?' Das ist Ryan Reynolds für Sie, kühn bis zum Äußersten."

Was halten Sie von Deadpool & Wolverine ?