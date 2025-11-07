Der einzige Weg zu überleben ist gemeinsam in Prehistoric Planet: Ice Age

Apple versetzt uns zurück in die Vergangenheit, lange bevor die Menschen, wie wir sie kennen, mit einer neuen Saison von Prehistoric Planet wieder auf der Erde wandelten. Dieses Mal reisen wir eine Million Jahre zurück, in die Eiszeit, wo wir die Ereignisse des Großen Frosts bis hin zum Großen Tauwetter abdecken werden.

Die Tiere, die wir gerendert sehen werden, reichen von den erwarteten Eiszeitlebewesen wie dem Wollmammut, dem Wollnashorn, Faultieren und Säbelzahntigern bis hin zu einigen seltsameren Bestien wie Riesenvögeln und Glyptodons. Wie in den anderen Jahreszeiten von Prehistoric Planet werden die Tiere mit Hilfe von CGI zum Leben erweckt, wobei ihre Verhaltensweisen anhand wissenschaftlicher Studien der Überreste nachgebildet werden, die wir in den Hunderttausenden von Jahren entdeckt haben, seit sie auf der Erde wandelten.

Die neue Staffel wird fünf Folgen haben und ab dem 26. November auf Apple TV gestreamt werden. Er wird von Tom Hiddleston erzählt und soll diese Ära der Vorgeschichte wie nie zuvor zeigen. Seht euch den Trailer unten an: