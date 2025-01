Der einzigartige Charme des Indiana-Jones-Bösewichts beruht auf mehr als nur Karate

HQ

Der schurkische Emmerich Voss in Indiana Jones and the Great Circle hinterließ bei den Spielern viel Grund zum Schmunzeln, von seiner übertriebenen Aussprache von "Karate" bis hin zu seiner szenenstehlenden Theatralik. Während Voss im Spiel behaupten könnte, die Kampfkünste zu beherrschen, teilte der Schauspieler Marios Gavrilis kürzlich in einem Beitrag auf X mit, dass er für die Rolle jeglichem Karatetraining im echten Leben ausgewichen ist, und lobte das erfahrene Stuntteam der Produktion für die hochoktanigen Actionsequenzen.

Obwohl er das Dojo übersprungen hat, scheute sich Gavrilis nicht, seine Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen. In einem herausragenden Moment gelang ihm in einer Schlüsselszene der Eindruck eines Affen in einer einzigen Einstellung – ein Beweis für die unkonventionellen Anforderungen seiner Rolle. Er beleuchtete auch den immersiven Charakter der Produktion und erklärte, wie Motion Capture das Erlebnis in etwas verwandelte, das eher dem Dreh eines Blockbusters ähnelte als einem traditionellen Voiceover-Gig.

So sehr Voss' skurrile Sprüche und übertriebene Eigenheiten der Geschichte Leichtigkeit verleihen, so sehr unterstreichen sie auch die kollaborative Magie, die Charaktere wie ihn zum Leben erweckt. Bist du bereit, "Karate" auf die richtige Art und Weise zu lernen?