Der Einzelspieler- und Mehrspielermodus von Cinder City führt zu einem epischen Abschluss

Cinder City, der kommende Taktik-Shooter von NCSoft, enthält nicht nur zombieähnliche Monster, Mechas, Sci-Fi-Technologie und mehr, sondern auch zwei Erzählstränge, die parallel zueinander laufen. Es gibt auch eine lineare Einzelspieler-Story und eine Multiplayer-Erzählung, der man folgen kann.

Im Gespräch mit Produzent Jaehyun Bae auf der Gamescom haben wir gefragt, wie diese beiden Geschichten miteinander verwoben sind. "Ja, die Handlungsstränge des Einzelspielers und des Mehrspielermodus werden letztendlich zu einem einzigen Schluss verschmelzen", sagte er. "In der Demo begann es als kleineres Tutorial, aber als es erweitert wurde, hat es sich jetzt in einen Kampagnenmodus verwandelt, in dem man individuelle Geschichten von jedem Helden in unserem Spiel erleben kann... Letztendlich erlebst du eine epische Handlung in einer offenen Welt. Und mit all diesen Geschichten, die kombiniert werden, wird es zu der gleichen Handlung führen, die das ganze Spiel durchdringt."

Wir haben auch gefragt, ob das in Bezug auf das Einzelspieler- und Multiplayer-Erlebnis schwer auszubalancieren ist. "Ich denke, wir sollten wahrscheinlich einen traditionelleren Ansatz wählen, bei dem der Multiplayer in der offenen Welt für alle Spieler den gleichen Schwierigkeitsgrad hat." erklärte Bae. "Für die Einzelspieler wird es den Kampagnenmodus oder so etwas geben, und es kann einen anderen wie den Instanz-Dungeon-Modus geben, in dem man mit einer bestimmten Anzahl von Spielern zusammenspielen muss, um zusammen zu spielen. Dafür kann man die Schwierigkeitsgrade bis zu einem gewissen Grad anpassen usw. Auf diese Weise können wir bis zu einem gewissen Grad beide Segmente zufriedenstellen, den Mehrspieler- und den Einzelspielermodus."

Cinder City soll nächstes Jahr veröffentlicht werden, und Sie können mehr Details über das Spiel in unserem Interview unten erfahren: