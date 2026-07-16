Der ehemalige Weltranglistenerster Marat Safin hält Alcaraz und Sinner für nicht so gut wie Federer, Nadal oder Djokovic auf ihrem Höhepunkt

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Jannik Sinner und Carlos Alcaraz dominieren seit zwei Jahren den Tennis, Roger Federer und Rafa Nadal sind weg, und Novak Djokovic bemüht sich immer noch hart, aber in einem klaren, natürlichen und unvermeidlichen Abstieg. Manche sprechen von einer "Big Two"-Ära, in der Alexander Zverev näher kommt, besonders nach seinem jüngsten Sieg bei Roland Garros und dem Wimbledon-Finale.

Marat Safin, der 46-jährige ehemalige russische Tennisspieler, heute Trainer von Andrey Rublev, der 2000 die US Open, die Australian Open 2005 und zwei Davis Cup 2002 und 2006 gewann und Weltranglistenerster war, glaubt, dass Alcaraz und Sinner während der Big Three Era nicht so gut wären wie keiner von ihnen.

In einem Podcast mit seiner Schwester, ebenfalls der ehemaligen Spielerin Dinara Safina, sagte Marat Safin, dass er wahrscheinlich gegen sie verloren hätte, wenn er mit Sinner oder Alcaraz gespielt hätte, aber sowohl Sinner als auch Alcaraz gegen Roger Federer verloren hätten. "Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich gegen Sinner und Alcaraz verloren, aber ich sehe sie nicht als furchteinflößende Spieler. Sie sind nicht Federer, überhaupt nicht. Das ist eine ganz andere Ebene. Um Federers Niveau zu erreichen, haben sie noch viel zu verbessern. Ich will sie nicht unterschätzen, aber so sehe ich das."

Safin sagt, beide seien "ausgezeichnete Spieler und haben viele Titel gewonnen, aber ich weiß nicht, ob sie damals so viele Grand Slams gewonnen hätten", und betont, dass "wenn Sinner und Alcaraz während der Nadal- und Djokovic-Ära oder Anfang der 2000er Jahre gespielt hätten, sie nicht die Nummer eins und zwei der Welt gewesen wären und nicht so weit gekommen wären".

Safin ist ziemlich kritisch gegenüber dem aktuellen Tennisniveau und sagt, dass es von dreißig von fünfzig Spielern in der Elite auf jetzt nur noch zehn gestiegen ist. "Jetzt erreicht man das Halbfinale oder das Finale, ohne einen einzigen Satz zu verlieren, und ich finde das lächerlich."