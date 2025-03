Der ehemalige Verlag Acclaim feiert ein Comeback

HQ

Wenn Sie in den späten 1980er und 1990er Jahren Videospiele gespielt haben, kennen Sie vielleicht den Publisher Acclaim Entertainment. Diese Firma repräsentierte in dieser Zeit viele Spiele, schaffte es aber in den 2000er Jahren und darüber hinaus nie, ihren Platz zu finden, und wurde 2004 sogar nicht mehr existent. Es stellt sich heraus, dass dies nicht das Ende von Acclaim sein wird, denn über zwei Jahrzehnte später steht das Unternehmen vor der Wiedergeburt.

Ein Team von Branchenveteranen wird Acclaim zurückbringen, alles als Teil eines neuen Unternehmens, das sich auf die Veröffentlichung von Projekten unabhängiger Studios und seiner eigenen originellen IP konzentrieren wird. Ziel ist es, die Liebe zu den klassischen Titeln wieder aufleben zu lassen und sie einer neuen Generation von Spielern vorzustellen.

Acclaim wird von CEO Alex Josef geleitet, der die Rückkehr des Unternehmens mit den Worten kommentierte: "Es ist eine absolute Ehre und ein Vergnügen, Acclaim wieder an die Spitze der Spieleindustrie zu bringen. Wir haben das Glück, dass wir ein extrem talentiertes Team haben und dass wir bereits einige unglaubliche Indie-Titel unter Vertrag genommen haben, die wir bald enthüllen werden."

Es ist unklar, was das Portfolio von Acclaim überhaupt ausmachen wird, aber wir wissen, dass das Unternehmen von einigen anderen Namen aus der Unterhaltungsindustrie unterstützt wird, darunter der professionelle Wrestler Jeff Jarrett.