Der ehemalige Valve- und Half-Life-2-Autor sagt, Half-Life 3 zu schreiben wäre ein "Albtraum"

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Für viele Spieler und Spieleentwickler klingt die Arbeit an Half-Life 3 wahrscheinlich wie ein Traumprojekt. Es ist eines der am meisten erwarteten Spiele aller Zeiten, und du könntest dazu beitragen, es zum Leben zu erwecken. Chet Faliszek gehört jedoch nicht zu diesen Entwicklern, denn der ehemalige Valve-Autor erklärte, dass das Arbeiten mit der tiefgründigen Lore, die sich über Jahrzehnte entwickelt hat, wie seine persönliche Vorstellung von der Hölle klingt.

"Wenn mich Leute fragen: 'Oh Mann, wünschtest du dir nicht, du könntest?' Nein! Nein, ich möchte fast nie etwas anfassen, das bereits irgendeine Art von Hintergrundgeschichte oder Hintergrundgeschichte hat, nicht einmal wie Left 4 Dead oder so. Ich will nichts Altes anfassen. Ich muss nicht mehr Leute haben, die sich besser an Dinge erinnern als ich, die mich anschreien, weil ich irgendeine Geschichte von vor 50 Jahren ändern soll", erklärte Faliszek in einem von PC Gamer aufgenommenen Video.

Faliszek sagte, dass ihn die Idee großer Welten und jahrelange Überlieferungen viel weniger interessiert als andere Autoren. Für Half-Life 2 hat das Autorenteam offenbar alle die Hintergrundgeschichte des Spiels und der Welt zusammengebastelt, damit sie alle auf derselben Wellenlänge sind. Diese Erfahrung ließ Faliszek erkennen, worauf er sich einlassen würde, wenn er wieder an Half-Life arbeitete. "Jede Fortsetzung für mich ist nur ein Desasteralbtraum, den ich nie machen will. Also werde ich es nicht tun", sagte er.

"Ich will [Half-Life 3 ] nicht mit einer zehn Fuß langen Stange anfassen. Oder sogar eine Gravitationskanone, die mich von dieser zehn Fuß hohen Stange trennt. Eine Grav-Gun an einen zehn Fuß hohen Pfahl – das würde ich nicht machen. Ich würde es nicht mit Dogs Armen tun", schloss Faliszek. Die Herausforderung, alles richtig zu machen, ist eine, mit der Valve seit Jahren zu kämpfen hat, weshalb sie das Spiel so lange nicht veröffentlichen konnten. Nun, und sie machen immer noch Unmengen an CS-Skins und Dota 2.