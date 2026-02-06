Der ehemalige Trainer Juan Carlos Ferrero folgt Carlos Alcaraz direkt nach den Australian Open auf Instagram

HQ

Die Befürchtung, dass Carlos Alcaraz' Niveau nach der plötzlichen Trennung von seinem Trainer Juan Carlos Ferrero Ende 2025 sinken würde, erwiesen sich als unbegründet, denn der 22-Jährige gewann die Australian Open und wurde der jüngste Spieler, der alle vier Grand Slams gewann.

Alcaraz wird nun von Samu López trainiert, der Teil von Ferreros Trainingsteam war. Berichten zufolge gab Alcaraz' Vater Ferrero nur 48 Stunden Zeit, um einen neuen Vertrag zu akzeptieren oder abzulehnen, der viel ungünstiger war, und als Ferrero ging, sagte er, er sei sehr verletzt gewesen.

Und die Tatsache, dass Alcaraz direkt nach der Trennung einen großen Titel gewann, den Alcaraz mit Ferrero nie erreichte, verschlimmerte die Lage, da die lokalen Medien herausfanden, dass Ferrero Alcaraz direkt nach den Australian Open auf Instagram entfolgte.

Der Spieler hat Ferrero zumindest ab jetzt nicht mehr auf Instagram entfolgt. Alcaraz erwähnte Ferrero nie während der Australian Open-Interviews oder Feierlichkeiten, was einige überraschte. Beide haben akzeptiert, dass es Zeit ist, weiterzuziehen, denn Ferrero hat nun einen neuen Job als Mentaltrainer des spanischen Golfers Ángel Ayora, aber für Ferrero ist es sicherlich schmerzhaft zu sehen, wie sein ehemaliger Schüler aus vielen Jahren ohne ihn neue Höhen erreicht...