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Der ehemalige südkoreanische Trainer Hong Myung-bo hat Südkorea nur zwei Tage nach seiner Rückkehr von der Weltmeisterschaft verlassen und ist in der Gruppenphase nach einem Sieg gegen Tschechien und zwei Niederlagen ausgeschieden. Er war in Südkorea immer ein äußerst unbeliebter Trainer, wurde von den Fans fast immer ausgebuht, doch nach dem WM-Debakel verschlimmerte sich die Lage, als er Berichten zufolge Morddrohungen erhielt, während einige lokale Geschäfte ihm sogar den Zutritt verweigerten.

Hong Myung-bo kündigte seinen Rücktritt einen Tag nach ihrem letzten WM-Spiel an. "Ich möchte mich bei unseren Fans entschuldigen, die den koreanischen Fußball lieben und die Nationalmannschaft unterstützen", sagte Hong auf einer Pressekonferenz einen Tag nach dem Spiel, noch im Trainingslager in Mexiko. "Wir haben nicht die Ergebnisse geliefert, die unsere Fans erwartet hatten, und die Verantwortung liegt ganz bei mir als Cheftrainer."

Hong Myung-bo wurde von koreanischen Reportern interviewt, als er den Flughafen Incheon für sein Exil in die USA besuchte, wobei er sagte, es habe keinen internen Konflikt innerhalb des Teams gegeben und er habe "Dinge zu sagen, aber ich glaube, die Geschichte werde zu gegebener Zeit bekannt werden". Als er am Los Angeles International Airport ankam, fuhr er nicht über den allgemeinen Ankunftsbereich, weshalb Asia Business Daily vorschlägt, dass er für einen VIP-Ausgang bezahlt hat, um mehr Diskretion zu haben.

Der koreanische Fußballverband (KFA) geriet in die Kritik, weil er ihn wieder an die Spitze setzte, wobei Kritiker die Transparenz und Fairness des Prozesses infrage stellten und sogar die Regierung kritisierten, wobei das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus eine umfangreiche Untersuchung durchführte und die KFA aufforderte, Disziplinarmaßnahmen gegen ihren Präsidenten für die Ernennung Hongs zu ergreifen. wie von der Korean Times berichtet.

Vorerst bleibt Hong Myung-bo, der in seinem Land gehasst wird, in den USA: Es war seine zweite Amtszeit in der Nationalmannschaft, nachdem er auch in der Saison 2014 das Team geleitet hatte, ein Jahr, in dem auch sie die Gruppenphase nicht überstanden.