Der ehemalige Star Trek -Star Chris Pine kommentiert die Zukunft der Reihe

Es scheint, dass Chris Pine sehr wenig über die Zukunft von Star Trek weiß. Obwohl er Captain Kirk im von J.J. Abrams eingeführten Reboot Ende der 2000er Jahre gespielt haben könnte, hat er sich nicht über die neuesten Entwicklungen im Franchise informiert.

Wie Variety berichtete, hatte Pine in einem kürzlichen Sundance-Interview nach dem kommenden neuen Film, geschaffen von Jonathan Goldstein und John Francis Daley, die Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves zusammengestellt haben, wenig zu sagen.

"Du weißt wahrscheinlich mehr als ich", sagte er. Auf die Frage, ob er einen Rat für die Schöpfer hätte, kommentierte er: "Ratschläge? Viel Spaß, viel Glück, lebe lang und gedeih."

Der neue Film wird Pine nicht zeigen, sondern stattdessen ein weiterer großer Neustart des Star Trek -Franchises sein. Wir sind uns bisher über keine wichtigen Details zum Film sicher, aber er scheint mutig in die letzte Grenze vorzudringen.