Der ehemalige Playstation-Chef Shawn Layden arbeitet jetzt für Tencent

HQ

Viele von uns erinnern sich an Shawn Layden als das Gesicht der Playstation, besonders hier im Westen. Layden hat seine Position vor einigen Jahren verlassen, und Sony hat dies bereits am 30. September 2019 angekündigt. Später gab Layden bekannt, dass er sich wegen Erschöpfung zurückgezogen habe.

Es scheint, dass Layden jetzt seine Ruhe bekommen hat und jetzt eine Position als strategischer Berater bei Tencent, einem chinesischen Technologieriesen, angenommen hat. Layden kündigte seinen neuen Job bei LinkedIn an.

"UPDATE: Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich kürzlich als strategischer Berater zu #Tencent Games gekommen bin. In dieser neuen Rolle hoffe ich, das Team von Tencent zu beraten, zu unterstützen und zu unterstützen, während es seine Aktivitäten und sein Engagement in der Branche vertieft, der ich den größten Teil meiner Karriere gewidmet habe. Wir befinden uns in einem epochalen Moment des Spielens und der interaktiven Unterhaltung. Es gibt viele mögliche Wege, aber nur wenige sind tiefgreifend, breiter, integrativ, erbaulich, inspirierend und / oder nachhaltig. Ich freue mich sehr, diese Entdeckungsreise fortzusetzen und danke Tencent für die Gelegenheit."

Wir von Gamereactor wünschen dem ehemaligen Playstation-Chef alles Gute für seinen neuen Job.