Der ehemalige PlayStation-Veteran Shuhei Yoshida sagt, dass Sony Remasters braucht, um weiterhin Einzelspieler-Spiele zu machen

Sony hat für seine Neuveröffentlichungen der letzten Spiele einiges an Kritik einstecken müssen. Egal, ob es sich um die vierte neue Version von The Last of Us handelt oder um ein weiteres Schwergewicht, das auf dem PC veröffentlicht wird, diese "neuen" Versionen bereits veröffentlichter Spiele können einige lustige Updates bieten, aber einige Fans würden lieber einfach völlig neue Spiele bekommen.

Laut PlayStation-Veteran Shuhei Yoshida, der gerade eine 31-jährige Tätigkeit für das Unternehmen beendet hat, braucht Sony Sie jedoch mehr, um diese Remaster zu kaufen, als Sie vielleicht denken. "Einzelspieler-Spiele kosten jetzt so viel", sagte er dem Kinda Funny Gamescast. "Sie brauchen also zusätzliches Einkommen, indem sie Remasters machen und auf den PC portieren, um das tun zu können."

Bei Projekten, die so viel kosten, ist jede große Veröffentlichung eines Unternehmens wie Sony in gewisser Weise ein Glücksspiel. Wenn Ihnen dieses Glücksspiel um die Ohren fliegt, wie es letztes Jahr bei einem bestimmten Live-Service-Projekt der Fall war, dann wird ein Unternehmen wie Sony anfangen, sich nach sichereren Wetten umzusehen, wie z. B. einem Remaster eines Spiels, das bereits eine etablierte Fangemeinde hat.