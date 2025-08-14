Der ehemalige PlayStation-Manager glaubt nicht, dass der Game Pass für Entwickler "inspirierend" ist

HQ

Ist Game Pass gut? Ist Game Pass schlecht? Viele Leute haben viele Meinungen über das Abonnementmodell, und obwohl es für viele Verbraucher ein überwältigend gutes Geschäft zu sein scheint, sind die in der Branche immer noch hin- und hergerissen, wie es sich auf Entwickler auswirkt, die Spiele entwickeln.

Im Gespräch mit Gamesindustry.biz glaubt der ehemalige PlayStation-Manager Shawn Layden, dass das Game Pass-Modell dazu dienen kann, Entwickler zu "Lohnsklaven" zu machen. Während es aus Sicht der Geschäftsleitung profitabel sein mag, inspiriert es die Entwickler vielleicht nicht dazu, das bestmögliche Spiel zu machen.

"Die eigentliche Frage für mich bei Dingen wie dem Game Pass ist, ist es gesund für den Entwickler?" Fragt Layden. "Sie schaffen keinen Wert, bringen ihn nicht auf den Markt, hoffen, dass er explodiert, und Gewinnbeteiligungen und Überschüsse und all das schöne Zeug. Es ist einfach: 'Du zahlst mir X Dollar pro Stunde, ich habe dir ein Spiel gemacht, hier, leg es auf deine Server.' Ich glaube nicht, dass es für Spieleentwickler wirklich inspirierend ist."

Layden gibt zu, dass der Game Pass und ähnliche Dienste kleineren Teams helfen können, mit den Spielen, die sie entwickeln, auf sich aufmerksam zu machen, aber für größere Studios sind diese Modelle vielleicht nicht die kreativste Zukunft für Spiele.

Stimmst du Laydens Kommentaren zu?