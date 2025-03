Der ehemalige PlayStation-Chef gibt zu, dass Sonys Live-Service-Bemühungen dazu beigetragen haben, dass er das Unternehmen verlassen hat

HQ

Unter den Fans gab es zum Teil sehr gemischte Meinungen über den ehemaligen PlayStation-Chef Jim Ryan, wobei oft harsche Kritik an seiner expliziten Herangehensweise an sogenannte Live-Service-Titel zu hören war. Dies ist selten das, was sich die Spieler selbst wünschen, und werden oft böswillig als ebenso sehr Online-Shop wie als Spiele bezeichnet.

Ryans Strategie forderte seinen Tribut von Sonys traditionellen Einzelspieler-Titeln und hat in den letzten Jahren zu alarmierend leeren First-Party-Veröffentlichungslisten geführt, während die Live-Service-Projekte schwer zu scheitern scheinen oder abgesagt werden. Eine, die davon kein Fan war, ist der ehemalige und weitaus beliebtere PlayStation-Chef Shawn Layden (verantwortlich für fast die gesamte PlayStation 4-Ära und die Übernahme von Insomniac, unter anderem), der Sony 2019 verließ.

In einem Interview mit dem Podcast Save State Plus sagt Layden nun, dass Sonys Wunsch, sich mehr auf den Live-Service zu konzentrieren, ein Faktor für seinen Ausstieg war (transkribiert von Kotaku):

"Um ehrlich zu sein, hat das Unternehmen einige strategische Entscheidungen darüber getroffen, wohin es die Plattform in Zukunft führen will, mit einem starken Schwerpunkt auf Games-as-a-Service, Live-Service-Spielen, Abonnementformeln, wiederkehrenden Einnahmen, so weiter, und das war irgendwie nicht mein Steuerhaus."

Layden erzählte weiter, welche Art von Spielen er gerne gemacht hätte, und sagte folgendes über seinen Ausstieg nach 32 Jahren im Unternehmen:

"Ich mache einfach Sachen wie God of War und Spider-Man und Last of Us und Uncharted [und] Horizon. Ich hatte weder die Vision noch die Energie, um zu versuchen, es in diesen neuen Bereich des Live-Service-Gamings zu bringen, also schien es alles in allem ein guter Zeitpunkt zu sein, nach 32 Jahren bei Sony zurückzutreten."

Heute scheint Sony entschlossen zu sein, seine Live-Service-Bemühungen zurückzufahren, und von den zwölf Spielen, die Jim Ryan im Jahr 2022 in der Pipeline bestätigte, wurden fast alle abgesagt oder haben eine ungewisse Zukunft (die Titel sind auf Resetera gelistet). Die Änderung einer Strategie braucht jedoch Zeit, und in einer Zeit, in der es oft etwa fünf Jahre dauert, ein großes Spiel zu machen, wird sich dies erst um 2030 herum wirklich bemerkbar machen.

