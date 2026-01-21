Der ehemalige Nintendo-of-America-Chef Doug Bowser wurde in den Vorstand von Hasbro berufen

HQ

Letzten Herbst berichteten wir, dass Nintendo of America-Präsident Doug Bowser nach mehr als sechs Jahren zurücktritt und das Unternehmen Ende 2025 verlassen wird. Zur Enttäuschung vieler wurde er nicht von Bowser Jr. abgelöst, sondern von Devon Pritchard. Sie hat kürzlich ihren ersten öffentlichen Auftritt gemacht, und wir hoffen, dass sie eine erfolgreiche CEO mit vielen Visionen für die weitere Entwicklung von Nintendo sein wird.

Was wird Bowser also nach seinem Nintendo-Ruhestand tun? Nun, die Spielzeugherstellungs- und Unterhaltungsgesellschaft Hasbro hat nun bekannt gegeben, dass sie ihn (zusammen mit der CEO von The Honest Company, Carla Vernón), in ihren Vorstand berufen hat. Rich Stoddart, Vorsitzender von Hasbro, kommentierte die Ergänzung:

"Wir freuen uns sehr, Doug und Carla in unseren erfahrenen und dynamischen Vorstand aufgenommen zu haben. Doug und Carla bringen umfassende Führungserfahrung in den Bereichen Verbrauchermarken und Franchise-Management mit. Ihre Expertise und Führung werden von unschätzbarem Wert sein, während Hasbro seine langfristige Innovations- und Wachstumsstrategie weiterhin umsetzt."

Wir drücken die Daumen, dass Bowser seine Kontakte nutzt, um sicherzustellen, dass Baldur's Gate III bald auf Switch 2 erscheint, und wünschen ihm viel Glück in seiner neuen Rolle.