Der ehemalige NASCAR-Fahrer Greg Biffle und seine Familie kommen bei einem Flugzeugabsturz in North Carolina ums Leben

Ein Flugzeugabsturz in North Carolina hat den ehemaligen NASCAR-Fahrer Greg Biffle, 55, zusammen mit seiner Frau, seinen beiden Kindern und drei weiteren Personen ums Leben gekommen. Das Flugzeug war ein Geschäftsjet, eine Cessna C550, die bei der Landung am Statesville Regional Airport gegen 10:20 Uhr Ortszeit am Donnerstag (16:20 CET, 15:20 GMT) abgestürzt war.

Das Flugzeug gehörte einer Firma, die mit Biffle verbunden ist. Die sieben Personen im Flugzeug starben, so lokale Medien, darunter seine Frau und Mitglieder seiner engsten Familie. Später wurde berichtet, dass sein Sohn Ryder, 5, und seine Tochter Emma, 14, bei dem Unfall ums Leben kamen. Sie flogen für eine Familienreise nach Florida.

Greg Biffle, der als Biff bezeichnet wurde, bestritt über 16 Jahre 515 NASCAR Cup Series-Rennen mit 19 Siegen und 13 Pole-Positions. In der Saison 2005 belegte er den zweiten Platz. Er war außerdem NASCAR Busch Series Meister 2002. Er beendete seine Rennkarriere 2022 und wurde 2023 zu einem der 75 größten NASCAR-Fahrer ernannt.