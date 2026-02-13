Der ehemalige Juventus-Trainer Igor Tudor wurde als neuer Tottenham-Trainer verpflichtet

HQ

Igor Tudor wurde zum Tottenham Hotspur-Trainer ernannt, jedoch nur bis zum Saisonende. Der Kroate, zuletzt Trainer bei Juventus, der 2025 nur acht Monate im Amt war, hat einer Interimsstelle bei dem angeschlagenen englischen Klub zugestimmt, der nahe der Abstiegszone steht und in den letzten acht Spielen keinen Sieg hat.

Tudor wird Thomas Frank ablösen, der diese Woche entlassen wurde, und obwohl er nicht als langfristiger Nachfolger gesehen wird, hat er eine Geschichte darin, bei anderen Klubs, in denen er gearbeitet hat, sofortige Wirkung zu erzielen – was laut BBC genau das ist, was Tottenham braucht.

Vor Juventus, wo er wegen schlechter Ergebnisse entlassen wurde, arbeitete er bei Lazio, Marseille, Galatasaray und Udinese. Sein einziger Pokal als Trainer war der kroatische Pokal 2013, den er mit Hajduk Split gewann.