Der ehemalige griechische Fußballspieler Marios Oikonomou, der in Bologna, Sampdoria und Kopenhagen spielte, stirbt im Alter von 33 Jahren bei einem Autounfall

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Marios Oikonomou, ein ehemaliger griechischer Fußballspieler, ist tragisch im Alter von 33 Jahren verstorben, neun Tage nachdem er von einem Auto angefahren wurde. Als er auf einem Motorrad saß, prallte ein Auto, das eine illegale Kehrtwende auf der Straße versuchte, in ihn hinein, wobei er schwere Kopfverletzungen erlitt.

Oikonomou spielte als Innenverteidiger und beendete 2024 seine Karriere bei Panetolikos. Er begann beim PAS Giannina, einem Team in seiner Heimatstadt Ioannina, zog später aber nach Italien, wo er eine Saison in Cagliari spielte und dann zu Bologna wechselte, damals noch in der Serie B, wo er ihnen half, wieder in die Serie A aufzusteigen.

Er spielte außerdem für SPAL, Bari und zuletzt Sampdoria in Italien, AEK Athen in Griechenland und Kopenhagen in Dänemark, während er zwischen 2016 und 2018 auch für die griechische Nationalmannschaft spielte.

Die UEFA veröffentlichte nach seinem Tod eine Stellungnahme. "Im Namen der europäischen Fußballgemeinschaft sind wir zutiefst betrübt über den Tod des ehemaligen griechischen Nationalspielers Marios Oikonomou im Alter von 33 Jahren. Unser tiefstes Beileid gilt seiner Familie, seinen Freunden, seinen Teamkollegen und allen, die ihn kannten." Auch die Serie A und die meisten italienischen Vereine haben ihr Beileid ausgesprochen, ebenso wie AEK Athen.

"Sein Weg im Fußball und im Sport und die Kämpfe, die er führte, sprechen für sich, ebenso wie die einzigartige Integrität dieses jungen Sportlers, der mit 33 Jahren und genau am Pfingsttag sein Leben verlor", sagte der griechische Verein.