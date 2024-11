Der ehemalige Fußballer und Tennisspieler Diego Forlán gibt heute im Alter von 45 Jahren sein ATP-Debüt

HQ

Diego Forlán, uruguayischer Ex-Fußballer, der in Mannschaften wie Manchester United, Atlético de Madrid, Villareal oder Inter Mailand spielte, traf eine ungewöhnliche Berufswahl: Nach seinem Rücktritt vom Fußball und einigen Jahren als Trainer ist er heute ein semiprofessioneller Tennisspieler.

Er hatte eine brillante Karriere, gewann zwei "Pichichi"-Trophäen (Torschützenkönig der LaLiga), wurde zum MVP der Weltmeisterschaft 2010 gewählt (vierter Platz) und gewann Titel wie die Premier League, den FA Cup, die UEFA Europa League, die Copa América mit Uruguay...

Nach mehr als 20 Jahren trat er 2018 nach mehr als 20 Jahren als Spieler zurück und hatte dann eine Art Trainerkarriere in Uruguay. Im Jahr 2023 entschied er sich, die Sportart zu wechseln und wurde professioneller Tennisspieler. Nach dem Erreichen des Viertelfinales bei den Senioren des ITF-Circuits steht er kurz vor seinem ATP-Debüt. Im Alter von 45 Jahren!

"Ich mag es, mich im Leben selbst herauszufordern. Das ist ein anderer Sport für mich, und ich genieße die Herausforderung, gegen sehr gute Spieler aus verschiedenen Ländern anzutreten", sagte Forlan, wie auf der IFT-Website zu lesen ist.

Heute, Mittwoch, 13. November, wird er beim ATP Challenger in Uruguay an der Seite von Federico Coria im Doppel spielen. Die Teilnahme an einem ATP-Turnier ist ein großer Fortschritt gegenüber der Teilnahme an den MT1000s, den Turnieren auf höchstem Niveau für Spieler über 30.