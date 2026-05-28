Der ehemalige Flamengo-Trainer Filipe Luís gibt sein Trainerdebüt in Europa in Monaco

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Der brasilianische Trainer Filipe Luís gibt nächste Saison sein Debüt als Trainer in Europa. Der 40-Jährige, ehemalige Spieler von Atlético de Madrid und Chelsea, wurde im März von Flamengo entlassen, nachdem er die Erfolge der letzten Saison nicht wiederholen konnte, und wechselt in der nächsten Saison bis 2028 zu AS Monaco, wie zunächst von Fabrizio Romano berichtet und am Donnerstag von weiteren Berichten unterstützt wurde, nachdem Luis' Nachfolger Sébastien Pocognoli entlassen wurde.

Filipe Luís führte Flamengo 2025 zum Titel in der Série A und zum Libertadores-Pokal, ein historisches Doppel mit drei weiteren Titeln, dem nicht der Intercontinental Cup folgte, in dem sie im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain verloren.

AS Monaco qualifizierte sich in letzter Minute für die Conference League und belegte den siebten Platz in der Ligue 1 – eine Enttäuschung im Vergleich zu jüngsten Ergebnissen wie dem Ligue-1-Titel 2016/17 und dem zweiten Platz 2023/24. Filipe Luís wird den Belgier Sébastien Pocognoli ersetzen.