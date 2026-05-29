Der ehemalige Ferrari-Vorsitzende sagt, der Luce werde "riskieren, eine Legende zu zerstören"

HQ

Kürzlich hat Ferrari endlich sein allererstes Elektroauto, den Luce, vollständig vorgestellt, und zu sagen, die Resonanz sei gemischt gewesen, wäre eine Untertreibung des Jahres. Während das Internet bereits seinen Anteil an Memes produziert hat, haben sich auch etablierte Persönlichkeiten geäußert.

In einem Interview mit askanews teilte der 78-jährige ehemalige Ferrari-Vorsitzende Luca di Montezemolo seine Sicht auf das Luce-Design, und sagen wir einfach, er ist kein Fan:

"Wenn ich sagen müsste, was ich wirklich denke, würde ich Ferrari keinen Gefallen tun. Wir riskieren, eine Legende zu zerstören, und das tut mir wirklich leid. Ich hoffe, sie entfernen wenigstens das springende Pferd aus dem Auto."

Aber das ist noch nicht alles, denn Montezemolo hatte noch einen letzten Seitenhieb auf das Außendesign im Ärmel. Er sagte:

"[Luce] ist auf jeden Fall ein Auto, das zumindest die Chinesen nicht kopieren werden."

Trotz der Kritik hat Ferrari-CEO Benedetto Vigna den Luce verteidigt und darauf bestanden, dass das Elektrofahrzeug die verbrennungsbetriebenen Modelle des Unternehmens nicht ersetzt. Ferrari sagt, der Luce solle ein neues Kapitel für die Marke aufschlagen, anstatt sie komplett neu zu definieren.