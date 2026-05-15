Der ehemalige Exodus Leiter sagt, das Führen eines Studios hätte ihn "fast getötet"

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Zu Jahresbeginn sagte James Ohlen, Mitbegründer von Archetype Entertainment, dass er sich von einer Führungsrolle zurückziehe, um neue Welten in seinem eigenen Unternehmen zu entwickeln und an einigen Büchern mit Hasbro zusammenzuarbeiten. Archetype Entertainment blieb in fähigen Händen, um die Arbeit an Exodus fortzusetzen, und für Ohlen verschaffte er sich eine dringend benötigte Pause.

Im Gespräch mit PCGamer sagte Ohlen, dass die Führung eines Studios eine Herausforderung war, mit der er nicht gerechnet hatte und seiner Gesundheit ernsthaft schadete. "Ich habe allen immer gesagt, ich sollte niemals Chef eines Studios werden, weil es mich umbringen würde. Und es hat mich fast umgebracht. Es waren sechs Jahre, in denen sie mich fast getötet hätten", sagte er.

Ohlen war immer bereit gewesen, lange Stunden zu arbeiten, und liebte es, Geschichten zu erschaffen und Welten zu erschaffen. Als Studioleiter stellte er jedoch fest, dass er davon nicht viel machen konnte, was zum Burnout führte. "Ich lief auf Resten, und das hat meiner Gesundheit, meinem Privatleben und allem geschadet. Ich musste einfach einen Schritt zurücktreten", beschrieb er.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ohlen sich für eine Weile vom Gaming zurückziehen musste. Im Jahr 2018 verließ er BioWare, nachdem er Star Wars: The Old Republic betreut hatte. Er wollte das Spiel komplett als Star Wars: The New Republic neu starten, aber die Pläne wurden von EA gestoppt. Ohlen mochte die Größe des MMOs, das er mitgebaut hatte, nicht ganz, und mit Exodus wusste er, dass er ein weiteres riesiges Spiel machte. "Ich habe mir eingeredet, dass ich nicht innerlich sterben würde. Aber ja, es war einfach zu viel", sagte er.

Exodus soll Anfang 2027 für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheinen.