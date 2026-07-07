Der ehemalige Chelsea-Trainer Liam Rosenior wurde zum Cheftrainer von Paris FC ernannt

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Als Enzo Maresca im Januar letzten Jahres Chelsea Mitte der letzten Saison verließ, wohl wissend, dass er sich später für Manchester City entscheiden würde, setzte Chelsea auf einen jungen englischen Trainer, Liam Rosenior. Das klappte nicht: Rosenior wurde nach vier Monaten entlassen und erzielte einige der schlechtesten Ergebnisse in der Vereinsgeschichte: in 23 Spielen nur 11 Siege, darunter eine Serie von fünf aufeinanderfolgenden Ligaspielen ohne Tor.

Es mag jedoch sehr unfair sein, seine Vorzüge an einem Verein zu bewerten, der nach Marescas Weggang ohne Richtung zurückgelassen wurde (Chelsea belegte den siebten Platz in der Premier League, als Rosenior ging, landete aber am Ende der Saison mit Calum McFarlane als Interimstrainer auf dem zehnten Platz). Rosenior hatte zuvor Erfolge mit Hull City erzielt, bewahrte sie 2023/24 vor dem Abstieg aus der Championship und führte Straßburg 2024/25 auf einen 7. Platz in der Ligue 1.

Nun kehrt Rosenior nach Frankreich zurück und wurde zum Cheftrainer von Paris FC ernannt, einem Team, das nach 46 Jahren seine erste Saison in der höchsten Spielklasse absolvierte und in der Ligue 1 den 11. Platz belegte. "Er ist ein moderner, anspruchsvoller Trainer und wird für seine Fähigkeit anerkannt, sowohl den Spielern als auch dem Team beim Fortschritt zu helfen. Neben seinen taktischen Fähigkeiten waren wir besonders von seinen Managementqualitäten und seiner Fähigkeit, eine Gruppe um eine klare Vision zu vereinen, angezogen", sagte der Sportdirektor von Paris FC, Marco Neppe.

Liam Rosenior hat einen Zweijahresvertrag bis Juni 2028 erhalten, in der Hoffnung, Paris FC in die französische Elite zu etablieren und eine würdige Pariser Rivalität mit PSG aufzubauen. Tatsächlich gewann Paris FC trotz der Gesamtüberlegenheit von PSG zwei der drei "Pariser Derbys" in der Saison 2025/26, darunter das Ausscheiden gegen PSG im Achtelfinale der Coupe de France...