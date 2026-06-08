Der ehemalige Carlos-Alcaraz-Trainer verurteilt, von einer italienischen Zeitung im Zusammenhang mit dem Kauf einer Yacht durch Alcaraz falsch zitiert worden zu sein

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Juan Carlos Ferrero, ehemaliger Trainer von Carlos Alcaraz, hat nach einem Interview mit Il Corriere Della Sera, das ihn falsch zitiert hatte, eine Stellungnahme abgegeben. Der italienische Sender zitierte Ferrero mit den Worten: "Mit mir hätte er keine 9-Millionen-Euro-Yacht gekauft", in Anspielung auf den kürzlichen Kauf einer Yacht durch den Tennisspieler.

In Wirklichkeit geschah im Interview, dass der italienische Sender Ferrero nach einer früheren Aussage von Riccardo Piatti fragte, der sagte, Carlos Alcaraz hätte keine 9-Millionen-Euro-Yacht gekauft, wenn er bei Juan Carlos Ferrero geblieben wäre. Und Ferrero schien zuzustimmen, auch wenn er diese Worte nicht genau sagte. "Ich werde, ich werde sagen, dass vielleicht. Ich war derjenige, der zu vielen Dingen Nein gesagt hat, weißt du, aber als seine Familie. Ich denke auch, dass die Familie versuchen wird, ihn die ganze Zeit auf dem Boden zu halten", waren die genauen Worte von Ferrero.

Ferrero veröffentlichte eine Stellungnahme, in der er dies bestritt, kritisierte die Fehlinformationen oder mangelnde Strenge der Medien und fügte die exakte Transkription seiner Worte hinzu, um das Geschehene zu klären.

"Ich möchte über die Verantwortung nachdenken, die die Medien bei der Berichterstattung tragen. Wenn eine Nachricht veröffentlicht wird, insbesondere wenn sie das öffentliche Image einer Person oder sogar ihre persönlichen Beziehungen betrifft, ist es unerlässlich, die Informationen vor der Verbreitung zu überprüfen und zu bestätigen."

"Wenn ein Interview zitiert oder Aussagen transkribiert werden, ist das Mindeste, was getan werden kann, sicherzustellen, dass sie korrekt wiedergegeben wurden", fügte der ehemalige Tennisspieler und Roland-Garros-Finalist 2003 hinzu und erklärte, dass er glaubt, dass "der Erwerb einer Yacht weder gut noch schlecht" sei und dass er im Interview nie über die Bildung seiner Kinder gesprochen habe. wie die Schlagzeile andeutet.