Der ehemalige Blizzard-Chef wettert gegen The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered und glaubt, dass sie niemals mit aktuellen offenen Welten wie Elden Ring konkurrieren könnten

Heute Nachmittag um genau 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ wird es endlich die Ankündigung und vermutlich auch die Veröffentlichung von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered geben, dem kürzlich bestätigten Remake von Bethesdas Klassiker aus dem Jahr 2006, das dank des Teams von Virtuos jetzt für eine neue Generation aktualisiert wurde.

Es gibt viel Aufregung um den Titel und ob er, wie alles darauf hindeutet, sofort nach der Präsentation auf den Markt kommen wird (als zusätzlicher Bonus hat Twitch heute die offizielle Kategorie des Spiels für das Streaming auf der Plattform aktiviert), und in den sozialen Medien gibt es viel Aufregung über den möglichen Shadowdrop.

Wenn jedoch jemand nicht gerade begeistert von der Ankunft von TES IV: Oblivion ist, dann ist es der ehemalige Blizzard-Präsident Mike Ybarra, der glaubt, dass es immer ein Fehler sein wird, vergangene Hits in einem neuen Gewand zurückzubringen. In einem Beitrag auf X beschreibt es der ehemalige Microsoft-Manager so:

"Ich bin skeptisch, was 20 Jahre alte Remaster angeht. Was einst fantastisch war, jetzt neu gemastert, wird niemals mit modernen Meisterwerken wie Elden Ring mithalten können. Die Messlatte hat sich einfach von sicheren Open-World-RPGs zu dem verlagert, was Elden Ring uns allen gebracht hat.

"Ich würde gerne eines Besseren belehrt werden. Aber das bin ich nicht."

Ybarra glaubt offenbar, dass es kein Zurück mehr von FromSoftwares Open-World-Titel gibt, auch wenn es tatsächlich Nintendo war, das mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild die Tür zu dieser neuen Richtung geöffnet hat, und dann neue Strömungen wie das jüngste Kingdom Come: Deliverance II, die ebenfalls innovativ waren, wenn auch in geringerem Maße.

Was hältst du von Mike Ybarras Worten? Glaubst du, dass Oblivion Remastered unter den Spielern ein Misserfolg sein wird?