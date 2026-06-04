Der ehemalige Blizzard-Chef sagt, God of War: Laufey sei eine "seltsame Interpretation des IP".

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Sonys Event am Dienstag hatte die Präsentation von God of War: Laufey kaum abgeschlossen, als God of War-Schöpfer David Jaffe die Gelegenheit nutzte, das Spiel scharf zu kritisieren und unmissverständlich erklärte, dass "es schrecklich ist", bevor er betonte, dass es sich nicht gut verkaufen werde und sich nicht wie God of War anfühle.

Jetzt bekommt er unerwartete Unterstützung von Mike Ybarra, einem ehemaligen Xbox-Manager (obwohl er heute meist alles kritisiert, was mit Microsoft zu tun hat) und später viele Jahre lang Leiter von Blizzard. Er schreibt auf X, dass es eine "seltsame Interpretation des IP" sei, und dass er Jaffe zustimmt, wobei er hinzufügt: "Ich konnte nicht anders, als mich zu fragen, was ich überhaupt sehe... "

Als ihn jemand bat, das näher zu erläutern, schrieb Ybarra, dass der neue Protagonist Faye einer der Hauptgründe sei, warum er God of War: Laufey nicht mag, was eine Parallele zu Halo 5 zieht, wo Spartan Locke Master Chief ersetzte – etwas, das die Fans hassten:

"Im Grunde wollen die Leute den Hauptprotagonisten im IP spielen. Es ist die Aufgabe des Studios, eine starke emotionale Verbindung zwischen Hauptfigur und Spieler aufzubauen. In diesem Fall Kratos.

"Erinnerst du dich, als Halo 5 Locke für 12 der 15 Missionen hatte – dasselbe. Es kam nicht gut an. Die Leute wollen spielen und die Macht des Master Chief spüren."

Es ist noch unklar, wann God of War: Laufey veröffentlicht wird, außer dass Sony sagt, es werde "bald" passieren. Wie wir heute berichtet haben, glaubt Bloomberg-Journalist Jason Schreier, dass dies vor 2028 bedeutet, aber wahrscheinlich nicht dieses Jahr.