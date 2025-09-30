Der ehemalige BioWare-Autor glaubt, dass das Studio unter dem neuen EA-Deal keine große Zukunft hat

HQ

Gestern erhielten wir eine der schockierendsten Nachrichten, die wir in diesem Jahr bisher gesehen haben, als EA von PIF, Silver Lake und Affinity Partners für satte 55 Milliarden US-Dollar gekauft wurde. Die Übernahme von EA wird wahrscheinlich große Auswirkungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens haben, und während einige diesen Schritt feiern mögen, sind andere besorgt über die Zukunft des Unternehmens.

Insbesondere der ehemalige BioWare-Autor Trick Weekes glaubt, dass dies ein großer Dämpfer für das RPG-Studio sein könnte. In einem Beitrag auf Bluesky (wie von PCGamer erfasst) erklärte Weekes, dass er glaubt, dass EA nicht mehr so ein Fan von BioWares "gay stuff " sein wird, da sich die neuen Besitzer des Studios mehr auf EAs Sport- und Shooter-Titel konzentrieren werden.

Weekes deutet an, dass dies sogar zur Schließung von BioWare führen könnte, worüber bereits spekuliert wurde, bevor EA aufgekauft wurde. Nach der Veröffentlichung von Mass Effect Andromeda, Anthem und jetzt dem (für EA-Verhältnisse) leistungsschwachen Dragon Age: The Veilguard wird es immer schwieriger, eine glänzende Zukunft für den legendären RPG-Entwickler zu sehen.

Natürlich ist das neue Mass Effect in der Entwicklung, aber da es unwahrscheinlich ist, dass es vor Ende dieses Jahrzehnts erscheinen wird, müssen wir abwarten und sehen, welche Zukunft es für BioWare unter der neuen Führung bei EA gibt.