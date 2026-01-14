Der ehemalige Bethesda-Künstler meint, The Elder Scrolls VI sollte nicht viel größer sein als frühere Spiele

HQ

Nate Purkeypile, ehemaliger Lead Artist mehrerer Bethesda-Titel, darunter Starfield, Fallout 76 und mehr, glaubt nicht, dass Bethesda mit seinen kommenden Veröffentlichungen immer größer oder besser anstreben sollte. Stattdessen ist er der Meinung, dass das Studio sich darauf konzentrieren sollte, sicherzustellen, dass die Spiele das enthalten, was die Menschen an früheren Erfahrungen geliebt haben.

Als Purkeypile in einem Interview mit Esports Insider gefragt wurde, wo The Elder Scrolls VI spielen sollte, sagte er Folgendes: "Meine Hoffnung wäre, dass sie einfach eine Region in Tamriel auswählen, weil das ein Teil des Grundes ist, warum ich nicht so begeistert von Starfield war. Es war vor allem der Umfang."

"Ich denke, es spricht dafür, etwas zurückhaltender zu sein. Ich fand das sowieso immer ein seltsames Ziel. Niemand hat vorher gesagt, ich wünsche, es gäbe mehr Bethesda-Spiele! Es ist so, Mann, die Leute spielen das jetzt über ein Jahrzehnt später. Muss es wirklich größer sein? Man kann immer noch tiefer in diesem Raum graben, weil er ohnehin schon so groß ist", fuhr er fort.

Früher im Interview wurde Purkeypile nach Grand Theft Auto VI gefragt und wie seine Vorfreude sich teilweise durch das Verlangen nach The Elder Scrolls VI widerspiegelt. Es scheint, als könnte Bethesda mit den nächsten Teilen seiner großen Franchises bereits dazu verdammt sein, einige zu enttäuschen, was Purkeypile zustimmte.

"Skyrim ist eines der Top 10 Spiele aller Zeiten, wie schlägt man das? Wenn ja, super! Und ich hoffe, es wird ein großartiges Spiel, aber selbst wenn es genauso gut ist wie Skyrim, wirst du trotzdem so viele Leute bekommen, die hasserfüllte Kommentare abgeben. Ich bin sicher, es wird wieder weitere Morddrohungen geben. All das. Es ist wirklich bedauerlich, dass es so gelaufen ist."

Was sind Ihre Hoffnungen für The Elder Scrolls VI ?