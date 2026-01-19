Der ehemalige Bethesda-Hauptdarsteller und Loremaster von The Elder Scrolls sagt, TES VI sollte nach Fallout 4 gemacht werden

HQ

Ah, was hätte sein können. Wir sind wahrscheinlich noch Jahre vom Erscheinen The Elder Scrolls VI entfernt, aber laut dem ehemaligen The Elder Scrolls V: Skyrim-Leiter und The Elder Scrolls-Loremaster bei Bethesda, Kurt Kuhlmann, war der ursprüngliche Plan, es (wahrscheinlich) inzwischen fertigzustellen.

Laut einem Interview zwischen Kuhlmann und PC Gamer war der Plan, dass Bethesda nach Fallout 4 direkt wieder nach Tamriel zurückkehrt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Todd Howard ihm angeblich auch die Rolle als leitender Designer bei The Elder Scrolls VI versprochen.

"Natürlich sind wir nach Fallout 4 nicht zu TES6 gegangen, wir haben Fallout 76 gemacht, und selbst dann nicht TES6, sondern Starfield, das im Vergleich zu anderen Projekten extrem lang wurde," sagte Kuhlmann. "Aus meiner Sicht warte ich schon etwa 11 Jahre darauf, die Hauptrolle bei TES6 zu übernehmen."

"Es war nicht nur meine Erwartung – mir wurde gesagt, dass das passieren würde", fuhr er fort. "Und sie haben die Entscheidung getroffen, nein, du wirst nicht die Hauptrolle übernehmen." Kuhlmann gibt später zu, dass ihm im Nachhinein die Rolle vielleicht nicht gefallen hat.

Die Ambitionen für The Elder Scrolls VI waren groß, als Kuhlmann bei Bethesda arbeitete, aber jetzt arbeitet er im von Tencent betriebenen Studio Lightspeed LA, nachdem er "einige Dinge, die schon lange passiert waren und mit denen ich nicht besonders zufrieden war" ertragen musste.

The Elder Scrolls VI befindet sich derzeit in Entwicklung.