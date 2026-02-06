Der ehemalige Barcelona-Präsident behauptet, die Zahlungen an Negreira seien normal gewesen, und sagt, Real Madrid schadet dem Fußball

HQ

Der ehemalige Präsident des FC Barcelona, Joan Gaspart, hat am Freitag zum Negreira-Fall ausgesagt und untersucht die Zahlungen von mehr als sieben Millionen Euro vom Verein an den ehemaligen Vizepräsidenten der CTA (spanisches Schiedsrichterkomitee), José María Enríquez Negreira, zwischen 2001 und 2018.

Gaspart war von 1978 bis 2000 Vizepräsident des Vereins und von 2000 bis 2003 Präsident, als er aufgrund schlechter sportlicher Ergebnisse und einer Finanzkrise zurücktrat. Die Zahlungen an Negreira begannen, als er Präsident war, und setzten sich bei anderen Präsidenten fort, darunter auch Negreiras Sohn, aber Gaspart, 81, sagte vor Gericht, dass diese Zahlungen "normal" seien, weil alle spanischen Teams Scouts, Vermittler und Leute haben, die alle möglichen Berichte erstellen.

Er behauptete außerdem, dass der Verein etwa tausend Rechnungen pro Monat zahle, er nicht wusste, dass sie Negreira bezahlten, den er nicht persönlich kannte, und bestand darauf, dass die Zahlungen an den ehemaligen Vizepräsidenten der CTA "gleich" seien wie die an Scouts, Vermittler und andere Berichterstatter.

"Ich möchte nichts zu den Verträgen kommentieren, die Barça abschließt. Sie machen tausend Aufträge im Monat. Ich kannte ihn nicht. Er erstellte Berichte, die von jedem Team der Welt erstellt werden. Ich weiß nicht, ob er ein Späher war, aber er lieferte Informationen zu verschiedenen Angelegenheiten", erklärte er.

Er verteidigte, dass der Club niemals eine illegale Handlung begangen habe. "Ich sagte dem Richter, dass ich jeden Präsidenten (von Barça), mich eingeschlossen, wenn ich gewusst hätte, dass irgendeine illegale Aktivität stattfindet, sie nicht zugelassen hätte."

"Barça hat nie, seit der Gründung der Gamper Trophy bis zu meinem Tod, eine illegale Handlung begangen. Und einen Schiedsrichter zu bestechen, um dich zu bevorzugen, ist illegal. Ich verstehe nicht, warum sie wollen, dass jemand das glaubt, daran zweifelt oder es auch nur denkt", und geben Real Madrid die Schuld, sich in den Fall einzumischen (als Kläger im Negreira-Fall), und sagen, sie schädigen den Fußball insgesamt.