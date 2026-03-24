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Dro Fernández, ein 18-jähriger Mittelfeldspieler vom FC Barcelona, unterschrieb im Januar 2026 bei Paris Saint-Germain – eine Bewegung, die als Verrat an Barça angesehen wurde und Vereinspräsident Joan Laporta verärgerte. Geboren im Januar 2008, noch jünger als Lamine Yamal, galt Dro (bürgerlicher Name Pedro Fernández), ein galicischer Mittelfeldspieler aus der B-Mannschaft von Barça, als Teil der Zukunft von Barça und bestritt in der Saison 2025/26 sogar einige Spiele für die Erste Mannschaft, steht aber nun unter der Leitung von Luis Enrique nach einem Vertrag im Wert von 8,2 Millionen Euro. laut Berichten

Während der 0:4-Klatsche gegen Nizza in der Ligue 1 erzielte Dro sein erstes Tor für PSG und stellte einen Rekord im Pariser Verein auf. Dro, der nur fünfzehn Minuten als Einwechselspieler zum Einsatz kam, erzielte ein Tor nach Vorlage von Dembélé und wurde der jüngste Torschütze, der nicht aus der Akademie von Paris Saint-Germain stammte, mit dem er für das Team traf.

Dro, 18 Jahre und 68 Tage alt, war jünger als Kylian Mbappé, als er sein erstes Tor für PSG erzielte, nachdem er von Monaco geholt worden war. Dros Tor war das 100. Tor von PSG in dieser Saison und half dem Team, an der Spitze der Ligue 1 zu bleiben.