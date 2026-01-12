Der ehemalige Assassin's Creed-Direktor sagt, AAA-Spiele müssten aufhören, "Menschen" auf ihre Probleme zu werfen

HQ

Wie "reparieren" wir AAA-Gaming? Das ist eine Frage, die viele gestellt haben, und da 2025 ein fantastisches Jahr für AA und Indies gezeigt hat, scheint die Frage jetzt nur noch wichtiger zu sein. Laut Assassin's Creed-Veteran und ehemaligen Regisseur Alexandre Amantio ist das Problem eines, das mit weiteren Entwicklern nicht gelöst werden kann.

"Es gibt diese Theorie, die besagt, dass jedes Mal, wenn Menschen etwas erschaffen, das hundert Menschen übersteigt, die Dynamik komplett verändert." Amancio sagte Gamesindustry.biz in einem kürzlichen Interview. "Sobald du das übersteigst, explodiert das Verhältnis von Management zu den Leuten, die am Spiel arbeiten. Man bekommt eine sehr managementlastige Struktur: Man braucht Leute, die die Koordinationen koordinieren."

"Etwas, das viele AAA-Studios versehentlich tun oder zumindest in der Vergangenheit taten, ist zu glauben, man könne ein Problem lösen, indem man Leute darauf zuwirft", fuhr er fort. "Aber wenn man Menschen zu einem Problem hinzufügt, stagnieren die Leute, die ohnehin schon effizient waren. Es erzeugt einfach viel variables Rauschen."

Die Zukunft liegt daher laut Amantio in kleineren Teams. Wir haben sicherlich gesehen, wie kleine Teams große und beeindruckende Spiele geschaffen haben. Clair Obscur: Expedition 33 und Hollow Knight: Silksong sind großartige Beispiele. Aber da wir weiterhin Massenentlassungen in der Spielebranche sehen, könnte es für einige aufstrebende Entwickler entmutigend sein zu hören, dass weniger das neue mehr sein könnte, wenn es um Entwicklungsteams geht. Dennoch denkt Amancio, dass es Platz für mehr Menschen geben könnte, aber es könnte sein, dass die Spieleindustrie einen Filmansatz verfolgt.

"Die Filmindustrie entwickelte sich zu geschlossenen, zentralen Teams, in denen jede Person dafür verantwortlich ist, ein Team zusammenzustellen, das sie bei diesem Projekt unterstützt. Dieses Team ist typischerweise für dieses Projekt zusammengestellt, es ist ein temporäres Team, obwohl die Leute natürlich Leute finden, mit denen sie langfristig zusammenarbeiten möchten: Sie haben ihre Ansprechpartner für verschiedene Arten von Projekten", sagte er.