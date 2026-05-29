Der ehemalige Artdirector von Halo Studios fordert eine Untersuchung der "unethischen und rechtswidrigen Handlungen", die von der Halo-Führung begangen wurden

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Glenn Israel, ehemaliger Art Director bei Halo Studios, hat eine Beschwerde auf Microsofts Feedback-Portal hinterlassen und fordert eine unabhängige Untersuchung der Führung hinter Halo Studios. Israel behauptet, dass die Führung "zahlreiche unethische und rechtswidrige Handlungen begangen und weiterhin begeht, die dem Franchise, ihren Entwicklern und der Gemeinschaft schaden."

Der Beitrag selbst ist nicht sehr lang und geht nicht wirklich ins Detail ein, was diese Handlungen sind, aber Israel sagt, dass er in seinen letzten zwei Jahren im Unternehmen "persönlich Zeuge dieser Taten ausgesetzt war, sie ordnungsgemäß gemeldet und sowohl von der Studioleitung als auch von Microsoft HR Bestrafungen erfahren hat." Er möchte, dass eine Untersuchung zustande kommt, da "die Spieler die Umstände hinter dem Niedergang dessen kennen müssen, was war einst die XBOX-Flaggschiff-Franchise."

Israel selbst verließ Halo Studios gegen Ende letzten Jahres, wo er eine unheilvolle Botschaft über die Freiheit der Entwickler verbreitete. Es ist klar, dass die Ereignisse, die zu seinem Weggang führten, erhebliche Auswirkungen auf Israel hatten, was zu seinem jüngeren Post führte.

Viele der Kommentare auf Israels Forderung sind unterstützend. "Das muss passieren", schreibt ein Kommentator. Ein anderer sagt: "Das ist die beste Idee seit Halo selbst." Es ist klar, dass viele Leute auch denken, dass Halo in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist, und es ist schwer, den Trend nicht zu erkennen. Egal, ob man die Spiele noch liebt oder nicht, die Reihe hat nicht mehr den Würgegriff auf uns wie Ende der 2000er und Anfang der 2010er Jahre. Eine Untersuchung könnte uns sagen, ob bei Halo Studios etwas vor sich geht, aber sie versetzt uns vielleicht nicht sofort zurück in die guten alten Zeiten.