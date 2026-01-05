Der ehemalige Alfa Romeo/Sauber F1-Fahrer Zhou Guanyu stößt als Ersatzfahrer zu Cadillac

HQ

Zhou Guanyu, ein 26-jähriger chinesischer Fahrer, der zwischen 2022 und 2024 für Alfa Romeo (später in Sauber umbenannt) antrat (der einzige chinesische Fahrer, der dies geschafft hat), wird in der Saison 2026 als Ersatzfahrer für Cadillac arbeiten.

In seinen drei Saisons als Hauptfahrer der Formel 1 holte Guanyu nur 6, 6 und 4 Punkte und belegte 2024 den letzten Platz. Guanyu wurde im letzten Jahr als Ersatzfahrer bei Ferrari verpflichtet, ist nun aber dem neuen Cadillac-Projekt beigetreten, dem elften Team im Feld, das in dieser Saison debütierte, mit Valtteri Bottas und Sergio Pérez als Hauptfahrern.

"Dies ist eines der größten und spannendsten neuen Projekte, die der Sport je gesehen hat", sagte Guanyu. "Ich habe viele Jahre mit Graeme und Valtteri in verschiedenen Funktionen zusammengearbeitet, daher fühlt sich der Beitritt zum Team wie ein Wiedereinstieg in die Familiean", bezieht sich auf Graeme Lowdon, Cadillac-Teamchef.

Guany wird sich damit Colton Herta (25) anschließen, der in diesem Jahr ebenfalls als Ersatzfahrer für Cadillac arbeiten wird. Der Amerikaner, ehemalige Indycar-Fahrer, wird dieses Jahr in der Formel 2 fahren, um genügend Lizenzpunkte zu sammeln, um sich für die für die Formel 1 benötigte Superlizenz der FIA zu qualifizieren. Es wird allgemein erwartet, dass Herta aufgrund seiner Popularität in den USA einen der Hauptfahrersitze von Cadillac einnehmen wird, wenn Bottas (36) oder Pérez (35) in den Ruhestand gehen. Wird Zhou Guany ein Konkurrent in seinen Ambitionen sein, die Formel 1 zu erreichen?