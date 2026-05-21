Der ecuadorianische Radfahrer Jhonatan Narváez vollendet einen Hattrick beim Giro d'Italia, während Eulalio weiterhin an der Spitze bleibt

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Jhonatan Narváez, 29-jähriger ecuadorianischer Radfahrer des VAE Team Emirates, hat beim Giro d'Italia einen Hattrick erzielt, indem er drei der elf Etappen der Grand Tour gewann und Movistar-Fahrer Enric Mas im letzten Sprint überholte, der kurz vor seinem ersten Etappensieg seit 2022 stand, doch in Wirklichkeit behielt Narváez die Etappe unter Kontrolle. und erfüllte damit sein Versprechen, drei Etappen des Giro d'Italia zu gewinnen.

Narváez, mit dem Spitznamen "Lagarto" (Echsen), hat nun fünf Etappensiege beim Giro d'Italia errungen, nachdem er 2020 und 2024 gewonnen hat. Er gab jedoch zu, dass Mas ihm "Angst gemacht" hatte, "weil er fast versucht hätte, mich in die Leitplanken zu schließen, und ich am Limit war", erschöpft nach einem "Tag, an dem es vollgas war". Nicht nur bergauf, sondern auch bergab" und gab zu, dass Mas auf den Anstiegen stärker ist als er, also "hat er sich entschieden, sein Spiel zu spielen" (laut Cycling Weekly).

Mit drei Siegen überholt Narváez Jonathan Milan von Lidl-Trek mit 111 Punkten und nähert sich Paul Magnier, der weiterhin Führender in der Punktewertung ist. Unterdessen verteidigt der Portugiese Afonso Eulálio von Bahrain Victorious sein pinkes Trikot 27 Sekunden vor dem Dänen Jonas Vingegaard von Visma und 1 Minute 57 Sekunden vor dem Niederländer Thymen Arensman von Netcompany Ineos.