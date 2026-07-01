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Mexiko besiegte Ecuador im Achtelfinale mit 2:0 und qualifizierte sich damit für das Achtelfinale als Gastgeberland und baute eine perfekte Bilanz von vier Siegen und null Gegentoren nach den ersten vier Spielen aus. Für Ecuador war es das Ende des Weges, für ein Team, das einst als Außenseiter des Turniers galt, aber nur ein von vier Spielen gegen das bereits ausgeschiedene Deutschland gewann.

Für den ecuadorianischen Fußballverband jedoch gab es kein faires Turnier und reichte eine formelle Beschwerde gegen die Weltmeisterschaftsorganisatoren ein, weil sich mexikanische Fans in der Nacht vor dem Spiel vor ihrem Hotel im Stadtteil Santa Fe in Mexiko-Stadt konzentrierten: Autohupen, Gesänge, die in Beleidigungen übergingen, und Feuerwerk, um die Spieler am Schlaf vor dem Spiel zu hindern.

"Dieses Verhalten ist weit entfernt von den Prinzipien von Fairness, Fairness und Einheit, die eine Weltmeisterschaft darstellen sollte", sagte der Verband in einem Staatsmenet und forderte die Weltmeisterschaftsorganisatoren in Mexiko auf, "diesen Ereignissen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Integrität unserer Spieler und des Trainerstabs zu wahren, und Ventilatoren."

El País weist darauf hin, dass mexikanische Fans vor ihren vorherigen Spielen gegen Südafrika, Südkorea oder die Tschechische Republik dieses Verhalten nicht gezeigt haben. Dies war natürlich ihr erstes K.o.-Match, aber es hat eine tiefere Bedeutung wegen der schlechten institutionellen Beziehungen zwischen den Ländern.

Die ecuadorianischen Spieler hatten wegen des Fluges und der mexikanischen Fans kaum Zeit zum Schlafen und Ausruhen

Doch das war nicht das einzige Hindernis, dem Ecuador in den letzten Stunden der Weltmeisterschaft gegenüberstand. Ihr Flug am Montag, dem Tag vor dem Spiel, von Columbus, Ohio, nach Mexiko-Stadt, erwartet etwa dreieinhalb Stunden plus anderthalb Stunden Transfer vom Flughafen zum Hotel, dauerte am Ende deutlich länger. "Wir waren mehr als drei Stunden zu spät; wir sollten um sechs Uhr abends ankommen, aber das ist nicht passiert. Der Transfer vom Flughafen zum Hotel war am Ende wie ein neunstündiger Flug", beschwerte sich der ecuadorianische Trainer Sebastian Beccacece vor dem Spiel. "Die vorherigen Spiele waren immer gut. An jedem Veranstaltungsort lief alles reibungslos, aber hier ist es nicht mehr dasselbe."

Wir werden nie wissen, ob Ecuador besser abgeschnitten hätte, wenn sie ausgeruhter gewesen wären, nach der Kombination aus einem verspäteten Flug + Feuerwerk, Lärm und Beleidigungen vor dem Hotel in der Nacht. Aber jetzt sind sie eliminiert und Beccacece hat das Team verlassen...