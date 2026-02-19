Der echte Formel-1-Grand-Prix wird in IMAX-Kinos in den USA ausgestrahlt

HQ

Das Interesse an der Formel 1 in den Vereinigten Staaten explodierte nach dem Brad-Pitt-Film 2025, und ab der Saison 2026 werden es amerikanischen Fans leichter denn je fallen, die Formel 1 auf Apple TV zu sehen. Aber einige Fans werden F1-Rennen auf den größeren möglichen Leinwänden sehen können, da Apple und IMAX eine Vereinbarung zur Ausstrahlung von fünf ausgewählten Formel-1-Grand Prix im Kino bekannt gegeben haben.

Diese Ankündigung gilt ausschließlich für die Vereinigten Staaten, in mindestens 50 ausgewählten IMAX-Kinos in den USA. Die fünf Grand Prix, die in Kinos übertragen werden, werden wie folgt sein:



Miami Grand Prix – 3. Mai



Großer Preis von Monaco – 7. Juni



Großer Preis von Großbritannien (Silverstone) – 5. Juli



Großer Preis von Italien (Monza) – 6. September



Großer Preis der Vereinigten Staaten (Austin) – 25. Oktober



Laut IMAX-Content-Chef hat "Joe Kosinskis brillanter F1-Film zweifelsfrei bewiesen, dass die Geschwindigkeit, Präzision und Kunstfertigkeit der Formel 1 sich wunderbar auf das IMAX-Erlebnis übertragen lassen". Der Film wurde vollständig mit IMAX-Filmen gedreht, und es wurde berichtet, dass an einer Fortsetzung gearbeitet wird.

Was halten Sie von dieser Initiative, Live- und echte Formel-1-Rennen in IMAX-Kinos zu übertragen? Würdest du es mögen, wenn es auch in dein Land kommt?