LIVE
HQ
logo hd live | High on Life 2
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Deutsch

      Einloggen
      Gamereactor
      Sport

      Der echte Formel-1-Grand-Prix wird in IMAX-Kinos in den USA ausgestrahlt

      Nach dem Erfolg des Films wollen IMAX-Kinos vom Original profitieren.

      HQ

      Das Interesse an der Formel 1 in den Vereinigten Staaten explodierte nach dem Brad-Pitt-Film 2025, und ab der Saison 2026 werden es amerikanischen Fans leichter denn je fallen, die Formel 1 auf Apple TV zu sehen. Aber einige Fans werden F1-Rennen auf den größeren möglichen Leinwänden sehen können, da Apple und IMAX eine Vereinbarung zur Ausstrahlung von fünf ausgewählten Formel-1-Grand Prix im Kino bekannt gegeben haben.

      Diese Ankündigung gilt ausschließlich für die Vereinigten Staaten, in mindestens 50 ausgewählten IMAX-Kinos in den USA. Die fünf Grand Prix, die in Kinos übertragen werden, werden wie folgt sein:


      • Miami Grand Prix – 3. Mai

      • Großer Preis von Monaco – 7. Juni

      • Großer Preis von Großbritannien (Silverstone) – 5. Juli

      • Großer Preis von Italien (Monza) – 6. September

      • Großer Preis der Vereinigten Staaten (Austin) – 25. Oktober

      Laut IMAX-Content-Chef hat "Joe Kosinskis brillanter F1-Film zweifelsfrei bewiesen, dass die Geschwindigkeit, Präzision und Kunstfertigkeit der Formel 1 sich wunderbar auf das IMAX-Erlebnis übertragen lassen". Der Film wurde vollständig mit IMAX-Filmen gedreht, und es wurde berichtet, dass an einer Fortsetzung gearbeitet wird.

      Was halten Sie von dieser Initiative, Live- und echte Formel-1-Rennen in IMAX-Kinos zu übertragen? Würdest du es mögen, wenn es auch in dein Land kommt?

      Der echte Formel-1-Grand-Prix wird in IMAX-Kinos in den USA ausgestrahlt
      Jay Hirano / Shutterstock

      Tagged als:

      SportFormula 1


      Lädt nächsten Inhalt