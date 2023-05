Der Early-Access-Start von Dark and Darker hat sich verzögert

Wie viele erwartet hätten, verzögert sich der Start von Dark and Darker's Early Access. Da sich der Entwickler hinter dem Spiel, Ironmance, derzeit in einem Rechtsstreit mit Nexon befindet, hat die Spielefirma beschlossen, den EA-Start des Titels auf ein unbestimmtes Datum zu verschieben.

Wie in einem Beitrag im Discord des Spiels erwähnt, wird uns gesagt: "Wir hassen es wirklich, nicht so frei kommunizieren zu können, wie wir es normalerweise tun, aber aufgrund der sensiblen Natur unserer aktuellen Situation können wir im Moment nicht zu viele Informationen preisgeben. Ich weiß, dass dies nicht die Ankündigung ist, die jeder hören wollte, aber wir mussten unsere Fans wissen lassen, dass sich die Early-Access-Veröffentlichung etwas verzögert hat. Wisst nur, dass wir an einer Menge Dinge arbeiten, um sicherzustellen, dass das Spiel so schnell wie möglich zu euch kommt. Wir bitten alle, die Schlange noch ein wenig länger zu halten. Danke!"

Der Haken ist, dass das Spiel eigentlich nie einen festen EA-Starttermin geplant hatte, da uns nur gesagt wurde, dass es entweder Ende April oder Mai erscheinen würde, alles vor dem ordnungsgemäßen Start im 4. Quartal 2023. Da dies jedoch der Fall ist, ist nicht klar, wann das Spiel überhaupt auf den Markt kommen wird und ob sich dies auch auf die Version 1.0 auswirken wird.