Der Early Access für den gemütlichen Städtebauer City Tales - Medieval Era startet am 22. Mai

Heutzutage gibt es viele Indie-Spiele, die sich das Etikett "gemütlich" aneignen, um ihr Erlebnis zu definieren, aber heute haben wir eines gesehen, das wirklich hält, was es verspricht. City Tales - Medieval Era wurde Ende letzten Jahres angekündigt und feierte mit seiner Demo auf dem letzten Steam Next Fest großen Erfolg.

Und jetzt, so scheint es, ist es fast soweit, dass die Spieler damit beginnen, ihr Land zu bevölkern und Burgen zu bauen. Während der Future Games Show Live wurde bekannt gegeben, dass der Early Access am 22. Mai beginnen wird. City Tales ermöglicht es uns, in die Rolle eines mittelalterlichen Lords zu schlüpfen, der die Form und das Wachstum seines Königreichs lenkt. Die Erzählung wird für die Entwicklung des Spiels von zentraler Bedeutung sein, mit einer Vielzahl von Nebencharakteren, deren Wissen unserer Stadt zum Wachstum und Wohlstand verhelfen wird. Und wir werden sicherlich ihre Hilfe brauchen, denn ein weiteres Hauptmerkmal des Spiels ist trotz seines Aussehens ein komplexes Wirtschaftssystem mit über 50 verschiedenen Arten von Ressourcen und mehr als 60 Arten von Gebäuden.

Den neuen Trailer und einige Screenshots von City Tales - Medieval Era könnt ihr euch unten ansehen. Und wenn Sie es ausprobieren möchten und es vorher verpasst haben, ist die Demo wieder auf Steam verfügbar - nutzen Sie den Moment!