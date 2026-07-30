Der EA-Bossbonus stieg nach den Entlassungen von Battlefield dank des Erfolgs des Spiels um 30 Millionen Dollar

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Selbst nachdem Battlefield 6, Skate und EA Sports FC verschiedene Ziele ihres Publishers erreicht haben, scheint nicht alles gut genug zu sein, um alle an einer der größten EA-Franchises zu beschäftigen. Trotzdem wurden die Führungskräfte des Unternehmens mit Millionen von Dollar an Aktienprämien und Bonuszahlungen belohnt.

Wie Eurogamer festgestellt hat, scheint niemand besser abzuschneiden als EA-CEO Andrew Wilson, der im letzten Geschäftsjahr einen Bonus von 38,7 Millionen Dollar mit nach Hause nahm, verglichen mit 8 Millionen im Vorjahr. EAs CFO Stuart Canfield erhielt rund 11,3 Millionen Dollar, Laura Miele – die Präsidentin des Unternehmens – erhielt einen schönen Bonus von 13,7 Millionen Dollar, die Chief People Officer Mala Singh erhielt 8,3 Millionen Dollar und Chief Legal Officer Jacob Schatz nahm 8,4 Millionen Dollar mit nach Hause.

Bedeutet das, dass Wilson am Ende des Haushaltsjahres einen Aktenkoffer voller Dollarscheine geöffnet hat? Nein, und er hat auch nicht einfach einen Schieberegler auf einem Computerbildschirm bewegt, um sich einen riesigen Bonus zu verschaffen, während andere im Unternehmen entlassen wurden. Online wurde viel über Wilsons Bonus diskutiert, wobei viele darauf hinweisen, dass Wilson zwar das Sagen hatte, als Battlefield 6 erfolgreich war und einige Teammitglieder entlassen wurden, seine Aufgabe aber in erster Linie darin besteht, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten, was auch gelungen ist.

Klingt eine Erhöhung eines Bonus um 30 Millionen Dollar lächerlich? Ja. Macht es Sinn, dass die Verantwortlichen eines erfolgreichen Unternehmens das größte Stück Kuchen aus diesem Erfolg nehmen? Auch ja. Dennoch wird das einige nicht davon abhalten, einen bitteren Nachgeschmack zu verspüren, wenn sie sehen, wie viel Wilson und Co. verdienen, da die Arbeiter, die diese erfolgreichen Spiele mitgebracht haben, arbeitslos dastehen.